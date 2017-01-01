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В столице женщина прыгнула с моста в Днепр

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Пока точно неизвестно, была ли это попытка суицида.
Женщину передали медикам
Женщину передали медикам
dsns.gov.ua

В Киеве с моста Метро женщина прыгнула в Днепр. К счастью, спасателям удалось оперативно ее вытащить из воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

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По предварительной информации, происшествие случилось 25 мая в 4:08. На место события немедленно отправилась группа водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Спасатели обнаружили женщину на расстоянии 150 метров от берега. С помощью водолазно-спасательного снаряжения водолазам удалось переправить ее на берег.

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Позже удалось установить личность потерпевшей. Оказалось, что ей 32 года. После спасения женщину передали бригаде скорой помощи. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Пока точно неизвестно, была ли это попытка суицида.

Напомним, во Львовской области подозреваемый в зале суда вскрыл вены. Таким образом мужчина выразил протест против повторного ареста.

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Теги: суицид, самоубийство, Киев, мост, Днепр
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