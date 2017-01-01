В Киеве лже-полицейские похитили бизнесмена

В ходе задержания полицейские осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства при задержании.

Столичные патрульные совместно с оперативниками провели операцию по задержанию группы вооруженных псевдополицейських, которые похитили столичного бизнесмена. Об этом сообщило управление Нацполиции в Киевской области.

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24 мая в 19:20 на спецлинию 102 поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на автодороге вблизи села Ревне Бориспольского района неизвестные на автомобиле марки Volkswagen T5, с применением спецсигналов - проблесковых маячков красного и синего цвета, остановили автомобиль марки Land Rover.

Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свой автомобиль, после чего поехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на автомобиле заложника, – говорится в сообщении.

В регионе и столице был введен план Перехват. Уже через час сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно со столичными патрульными задержали в одном из микрорайонов Киева указанный автомобиль.

Присутствующие в нем граждане начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника - 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников, – рассказали в полиции.

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Отмечается, что при себе задержанные мужчины имели оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменную одежду. Трое из них оказались жителями Днепропетровской области, еще один из Крыма. До избрания меры пресечения они будут находиться в СИЗО

По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоя и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства.

Напомним, у киевлянина в подъезде отобрали сумку с почти миллионом гривен. Нападавший брызнул из газового баллончика пострадавшему в лицо и сорвал с него рюкзак с документами и деньгами.