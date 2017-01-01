В Киеве задержали лже-полицейских, похитивших бизнесмена

Полицейские осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства при задержании.

В Киеве патрульные и оперативники задержали группу вооруженных псевдополицейських, которые похитили столичного бизнесмена. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Киевской области.

Так, 24 мая в 19:20 по спецлинии 102 полиции поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на автодороге вблизи села Ревне Бориспольского района неизвестные на автомобиле Volkswagen T5, с применением спецсигналов – проблесковых маячков красного и синего цвета, остановили автомобиль Land Rover.

"Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свой автомобиль, после чего поехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на автомобиле заложника", – говорится в сообщении.

В области и столице был введен оперативный план Перехват, и уже через час сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно со столичными патрульными задержали в одном из микрорайонов Киева указанный автомобиль Volkswagen T5.

"Присутствующие в нем граждане начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника – 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников", – рассказали в полиции.

Отмечается, что при себе задержанные мужчины имели оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменную одежду. Трое из них оказались жителями Днепропетровской области, еще один из Крыма. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоя и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства.

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Ранее сообщалось, что под Киевом похитили сотрудницу прокуратуры. По данным СМИ, похищенная женщина ранее была советником главы ГПУ Юрия Луценко.

Также стало известно, что в Киевской области задержали двух иностранцев, подозреваемых в похищении человека.

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