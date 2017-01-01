"В этом городе родился мой сын": Зеленский поздравил киевлян с Днем города

Президент указывает, что Киев - это "гордый и строгий город", который "не спешит открывать свои объятия".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей столицы с Днем Киева.

Поздравление он опубликовал на странице в Facebook.

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Зеленский рассказал, что переехал в Киев в 2003 году. Президент указывает, что Киев - это “гордый и строгий город“, который “не спешит открывать свои объятия“.

Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен миг, чтобы влюбиться в этот город. И миг, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным, - написал Зеленский.

Также глава государства указал, что запах цветущих лип, шаурмы возле метро и субботняя тишина утреннего Подола делает столицу неповторимой и особенной.

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Зеленский подчеркнул, что любит Киев, ведь в этом городе его дочь пошла в первый класс и тут родился его сын.

...в сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя! Kyiv, I love you! - добавил президент.

Как сообщалось, в Киеве открыли мост через Владимирский спуск. Отмечается, что сперва на мост под звуки праздничного оркестра заехали несколько велосипедистов, а затем на него ступили мэр Киева Виталий Кличко со своим братом Владимиром.