В Киеве устроили самосуд над пьяным майором, который сбил ребенка

Активисты нашли автомобиль нарушителя быстрее, чем правоохранители.

В столице пьяный водитель, который называет себя майором “Международного антикоррупционного комиссариата”, сбил ребенка. Об этом сообщают в Facebook-сообществе Киев Оперативный.

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ДТП случилось на улице Полковой, 7. Водитель автомобиля на иностранных номерах в состоянии алкогольного опьянения сбил мальчика и попытался скрыться с места происшествия.

Сообщается, что неравнодушные люди задержали горе-водителя и показали ему “самосуд по-киевски”. Благодаря активистам правоохранителям удалось оперативно задержать виновника ДТП. Потерпевший мальчик госпитализирован с травмами таза и бедра.

Мужчина называет себя майором facebook.com/KyivOperativ

Майор Игорь мифической организации "Международный антикоррупционный комиссариат" на BMW (KPO734 Lt) около 22:30 Полковой сбил ребенка. Говорит, что работает на генерала в отставке, занимается очень важным делом по антикоррупционной деятельности. Конечно, он не был за рулем. Ну, так он говорит. Был некто, куда делся после наезда. Большая подробностей ДТП пока нет. Известно, что ребенка забрали в больницу, где диагностировали травму бедра и таза. Интересно, что же там за генерал, если его "шестерки" такое себе позволяют? - пишет автор публикации.

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Напомним, в Черновцах автомобиль на “зебре” сбил 5-летнюю девочку. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.