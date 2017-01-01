Перестрелка студентов возле НАУ: появились подробности инцидента

Перестрелка произошла из-за драки.

В Киеве возле общежития Национального авиационного университета произошла перестрелка с участием иностранца 1993 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Инцидент случился из-за драки на улице Нежинской. На место сразу приехали правоохранители.

Указывается, что никто не пострадал, а одного из участников, который оказался гражданином другой страны задержали. Он имеет вид на временное проживание в Украине.

Задержанный рассказал, что приехал к своим друзьям, но, не дождавшись их, решил поехать домой. Возле своей машины он увидел неизвестных, которые в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражались. Мужчина сделал им замечания, в ответ на него напали с кулаками.

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Мужчина достал оружие и выстрелил вверх. На месте происшествия изъяли два пистолета и отправили на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении данных об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (Хулиганство) УКУ. Всех участников происшествия устанавливают.

Ранее в соцсетях писали, что в Киеве между студентами-иностранцами Национального авиационного университета произошла стрельба в общежитии.