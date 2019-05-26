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В Киеве братья Кличко попрыгали на новом мосту, чтобы испытать его на прочность

Комментариев: 1
Перед прыжком на стеклянном участке моста Виталий спросил у брата, не страшно ли ему.
Братья Кличко попрыгали на стеклянном участке нового моста
Братья Кличко попрыгали на стеклянном участке нового моста
Скриншот из видео

Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром испытали на прочность новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве.

Об этом написал Виталий Кличной на своей странице в Twitter.

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“Стеклянный пол испытали!“ - отчитался мэр столицы.

На видео видно, как братья Кличко прыгают на участке со стеклянным полом нового моста. Перед прыжком Виталий спросил у брата, не страшно ли ему.

Напомним, вечером в субботу в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку. Событие приурочили ко Дню Киева. Отмечается, что сперва на мост под звуки праздничного оркестра заехали несколько велосипедистов, а затем на него ступили мэр Киева Виталий Кличко со своим братом Владимиром. Было много желающих попасть на мост, что негде было протолкнуться.

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Также стало известно, что строительство мостового перехода между парками Крещатый и Владимирская горка снова подорожает

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Теги: Кличко, мост, прыжок, братья, Киев, столица, открытие, мэр
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Комментариев (2)
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Boxerogos    26.05.2019, 15:45
Оценка:  0
Boxerogos
Два дебила-это сила!)))))))))
Media-sapiens    26.05.2019, 15:40
Оценка:  +1
Media-sapiens
соберите туда побольше дармоедов и также в резонанс сделайте "хто не скаче, той ..."
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