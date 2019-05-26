В Киеве братья Кличко попрыгали на новом мосту, чтобы испытать его на прочность
Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром испытали на прочность новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве.
Об этом написал Виталий Кличной на своей странице в Twitter.
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“Стеклянный пол испытали!“ - отчитался мэр столицы.
Скляну підлогу випробували!😉@Klitschko pic.twitter.com/Rj0PHvA37b— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 25 мая 2019 г.
На видео видно, как братья Кличко прыгают на участке со стеклянным полом нового моста. Перед прыжком Виталий спросил у брата, не страшно ли ему.
Напомним, вечером в субботу в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку. Событие приурочили ко Дню Киева. Отмечается, что сперва на мост под звуки праздничного оркестра заехали несколько велосипедистов, а затем на него ступили мэр Киева Виталий Кличко со своим братом Владимиром. Было много желающих попасть на мост, что негде было протолкнуться.
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Также стало известно, что строительство мостового перехода между парками Крещатый и Владимирская горка снова подорожает.