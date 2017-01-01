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Укравтодор назвал самые опасные места в Киевской области

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Специалисты называют три места концентрации дорожно-транспортных происшествий в Киевской области.
Самые опасные дороги Киевской области
Самые опасные дороги Киевской области
Укравтодор

В Киевской области насчитывается три места концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах государственного значения. Об этом пишет УНН, ссылаясь на ответ Укравтодора 26 мая.

По данным пресс-службы ведомства, местами концентрации ДТП в области является подъезд к городу Белая Церковь (Н-02), участки на трассе Киев-Вышгород-Десна-Чернигов (Р-69), а также на трассе Киев-Чоп (М-06).

В Укравтодоре также рассказали, что перевыполнили Плана мероприятий по повышению уровня безопасности на дорогах почти в два раза, сняв с учета 31 место концентрации ДТП, когда запланированно было 17.

 

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Теги: ДТП, Киевская область, дороги, Укравтодор, Ремонт дорог
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Источник: korrespondent.net

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