Трасса "Житомир-Киев" заблокирована: Перевернулась фура
Машина вылетела на встречку и легла на бок поперек дороги.
Трасса "Житомир-Киев" заблокирована: Перевернулась фура
© dtp.kiev.ua
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Трасса "Житомир-Киев" заблокирована: Перевернулась фура
У фуры с битумом лопнуло колесо
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На трассе “Житомир-Киев“ в понедельник, 27 мая, произошло жестокое ДТП с переворотом многотонной фуры.
Об этом сообщают в соцсетях, публикуя фото и видео с места ЧП.
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“Масштабное ДТП на трассе “Киев-Житомир“, в направлении столицы: у фуры с битумом лопнуло колесо, 50 метров отбойника в мясо и на встречку на бок поперек дороги. На место в течении 10 мин прибыли все службы. Чудом обошлось без пострадавших“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось 20 апреля, на трассе Одесса-Киев столкнулись три фуры.