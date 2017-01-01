Трасса "Житомир-Киев" заблокирована: Перевернулась фура

Машина вылетела на встречку и легла на бок поперек дороги.

У фуры с битумом лопнуло колесо

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На трассе “Житомир-Киев“ в понедельник, 27 мая, произошло жестокое ДТП с переворотом многотонной фуры.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя фото и видео с места ЧП.

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“Масштабное ДТП на трассе “Киев-Житомир“, в направлении столицы: у фуры с битумом лопнуло колесо, 50 метров отбойника в мясо и на встречку на бок поперек дороги. На место в течении 10 мин прибыли все службы. Чудом обошлось без пострадавших“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 20 апреля, на трассе Одесса-Киев столкнулись три фуры.