В Киеве таксист украл у пассажира-иностранца более 1000 долларов и ноутбук

Иностранный гражданин вышел из машины покурить и лишился компьютера, а также крупной суммы денег.

В Киеве таксист ограбил пассажира-иностранца и теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читай также: В Киеве лже-полицейские похитили бизнесмена

Известно, что иностранец обратился в полицию с заявлением, что его ограбили. Он рассказал, что возвращался домой из развлекательного центра и попросил водителя остановится, чтобы выйти и покурить.

Как только пассажир вышел, таксист уехал.

В автомобиле осталась сумка потерпевшего, в которой было 1100 долларов, 200 тысяч гривен и ноутбук, – говорится в сообщении.

Читай также: В Одессу из США прибыл сенатор-республиканец Ленкфорд

Правоохранители смогли установить местонахождение автомобиля, а позже задержали и самого водителя. Злоумышленником оказался 34-летний киевлянин, который признался в содеянном.

У задержанного изъяли украденные вещи npu.gov.ua

Мужчине сообщено о подозрении в уголовном правонарушении по статье о грабеже (ч.4 ст.186 УК Украины). Ему грозит до десяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске украли сейф с крупной суммой денег.