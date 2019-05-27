“Мне действительно больно”: Кличко о треснувшем мосте

Мэр столицы написал несколько слов о треснувшем несколько раз мосте.

25 мая мэр Киева Виталий Кличко торжественно открывал пешеходный мост со стеклянным полом, но вот уже несколько раз вандалы успели сделать все, чтоб стеклянное покрытие лопнуло. Виталий Кличко опубликовал видео ремонта покрытия.

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Известно, что сегодня заменили уже третье стеклянное покрытие. Удалось заменить только треснувшую часть, а не всю конструкцию. В мэрии сообщили, что пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимут и еще раз обработают герметиком.

Еще раз хочу подчеркнуть: Киев - наш с вами город, наш дом. И то, как он будет выглядеть, зависит от нас с вами. Давайте вместе беречь и приумножать красоту столицы! Мне действительно больно, когда кто-то пытается опорочить то, что создавалось для миллионов киевлян и гостей нашего города, опорочить кто словами, кто актами вандализма. Неужели не приятно гордиться своим городом, его красивыми локациями, его красотой и интеллигентными людьми?! - написал мэр Киева.

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Напомним, в Киеве братья Кличко попрыгали на новом мосту, чтобы испытать его на прочность. Перед прыжком на стеклянном участке моста Виталий спросил у брата, не страшно ли ему.