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В Киеве заминировали Центральный вокзал: территорию оцепили, всех пассажиров эвакуировали

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Сообщение о минировании поступило около 17:00.
Всех людей эвакуировали
Всех людей эвакуировали
informator.ua

В понедельник, 27 мая, неизвестный сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала столицы.

Об этом стало известно от Информатора.

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Сообщение о минировании поступило около 17:00. С Центрального и Южного вокзалов эвакуировали всех пассажиров и провожающих.

Центральный вокзал заминировали
Центральный вокзал заминировали
informator.ua
На место приехала полиция
На место приехала полиция
informator.ua

Вход в здание оцепили. На месте работают правоохранители, спасатели и взрывотехники.

Территорию оцепили
Территорию оцепили
informator.ua
На месте работают спасатели
На месте работают спасатели
informator.ua

Другие детали происшествия неизвестны.

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Ранее в Центральную синагогу Киева поступило сообщение о заложенной в здании взрывчатке.  Также аноним указал, что заминирован припаркованный рядом автомобиль. В связи с этим в синагоге провели эвакуацию граждан. Сейчас правоохранители проверяют информацию.

Также мы писали о том, что в полицию Кривого Рога в четверг, 23 мая, неизвестный сообщил о минировании пяти больниц и десяти многоэтажек в Кривом Роге. Одной из них оказался дом родителей президента Украины Владимира Зеленского.

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Теги: Киев, столица, вокзал, Южный вокзал, центральный вокзал, минирование
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