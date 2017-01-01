С ж/д вокзала Киева эвакуировали почти полторы тысячи человек

Неизвестный сообщил о минировании вокзала. Полиции пришлось эвакуировать почти полторы тысячи пассажиров.

Сообщение о минировании Центрального ж/д вокзала в Киеве, поступившее в понедельник, 27 мая, от звонившего по таксофону анонима - оказалось ложным. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители провели тщательную проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. На время осмотра была эвакуирована 1300 человек… Проводятся поиски шутника", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан" Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве эвакуировали синагогу. Злоумышленник дал 24 часа на "разминирование" синагоги и одного из автомобилей возле здания.

На прошлой неделе в Киеве была зафиксирована серия "минирований" в больницах. Злоумышленники сообщали о "заминировании" не только по телефону, но и по электронной почте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet