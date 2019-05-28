Ночью на Майдане киевляне устроили поножовщину

Молодому человеку искромсали лицо.

В ночь с 27 на 28 мая на Майдане Независимости в Киеве произошла драка, в ходе которой ее участники использовали нож. В результате пострадал 18-летний парень.

Об этом сообщает “Информатор“.

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Инцидент случился около 00:45. По предварительной информации, двое молодых парней выпивали возле Стелы Независимости. Они встретились с компанией из трех молодых людей. Сначала две компании начали разговаривать между собой, после чего одни предложили вторым выпить.

В ходе распития крепких напитков началась потасовка и драка. Один из троих нанес несколько ножевых ранений оппоненту. Также пострадал и товарищ пострадавшего, но он получил незначительные травмы. После драки компания, один из членов которой использовал нож, скрылась. На Майдан вызвали полицию и медиков. Врачи осмотрели пострадавших и госпитализировали одного парня с ножевыми ранениями лица.

Как сообщалось 27 мая, стали известны причины бунта в Одесской колонии.