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Ночью на Майдане киевляне устроили поножовщину

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Молодому человеку искромсали лицо.
Ночью на Майдане киевляне устроили поножовщину
© kiev.informator.ua
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Ночью на Майдане киевляне устроили поножовщину
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В ночь с 27 на 28 мая на Майдане Независимости в Киеве произошла драка, в ходе которой ее участники использовали нож. В результате пострадал 18-летний парень.

Об этом сообщает “Информатор“

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Инцидент случился около 00:45. По предварительной информации, двое молодых парней выпивали возле Стелы Независимости. Они встретились с компанией из трех молодых людей. Сначала две компании начали разговаривать между собой, после чего одни предложили вторым выпить.

В ходе распития крепких напитков началась потасовка и драка. Один из троих нанес несколько ножевых ранений оппоненту. Также пострадал и товарищ пострадавшего, но он получил незначительные травмы. После драки компания, один из членов которой использовал нож, скрылась. На Майдан вызвали полицию и медиков. Врачи осмотрели пострадавших и госпитализировали одного парня с ножевыми ранениями лица.

Как сообщалось 27 мая, стали известны причины бунта в Одесской колонии.

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Теги: Киев, драка, поножовщина
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