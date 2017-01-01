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“Мост Кличко” получил собственную страницу в соцсети

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Недавно открытий мост в Киеве получил страницу в Facebook.
Мост в Киеве
Мост в Киеве
facebook.com/pishovelomist

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Нашумевший “мост Кличко”, который открыли 25 мая, получил собственную страницу в популярной социальной сети Facebook.

Приветствую, Киев! Давай знакомиться. Я - пешеходно-велосипедный мост. Подписывайтесь на мою страницу, комментируйте мои видео, фото и другие сообщения. Присылайте ваши фотографии Киева. Просто приходите ко мне в гости, полюбоваться склонами над Днепром. С любовью, пешеходно-велосипедный мост, - написано на странице.

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Известно, что страницу ведут еще с 13 марта. В начале освещали ход возведения, а теперь сообщество радует подписчиков фотографиями киевлян и гостей столицы, которые уже побывали на мосту.

Напомним, в Киеве на "стеклянном" мосту появилась еще одна поломка. В соцсетях пишут о том, что в негодность пришла велодорожка и о больших зазорах.

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Теги: Киев, мост, страница, фото
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