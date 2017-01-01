Киевлянин может сесть на 6 лет в тюрьму за то, что взял катер покататься

задержанный утверждает, что катер взял по предварительной договоренности с владельцем.

В столичную полицию позвонил 47-летний киевлянин с сообщением об исчезновении катера, который находился на водной стоянке в Днепровском районе. На место происшествия на служебном катере отправились сотрудники отдела полиции в речном порту "Киев".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители опросили заявителя, который предоставил описание и технические характеристики катера.

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"В ходе отработки информации и акватории реки Десенка неподалеку от урочища Моложи мы обнаружили катер. На тот момент он дрейфовал, ведь возникли неисправности с двигателем, поэтому мы взяли его на буксир и пришвартовали уже у отдела полиции", — рассказал инспектор сектора превенции Виталий Бала.

На борту катера находились две женщины и двое мужчин, в том числе 35-летний житель Деснянского района, которого узнал заявитель. С его слов, правонарушителем оказался человек, который накануне выполнял ремонтные работы этого водного транспорта.

Мужчину задержали. Он утверждает, что катер взял по предварительной договоренности с владельцем, но тот эту информацию отрицает. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось в сентябре 2018 года, в акватории Запорожья с катера, который шел на большой скорости по Днепру, выпали два чиновника, один из которых получил тяжелые ранения, попав под винт плавсредства, тело второго пострадавшего достали из реки через несколько часов. .