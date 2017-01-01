В ЖК "Новопечерские Липки" отметили юбилей

NOVOLIPKI FEST, прошедший в минувший уикенд в самом престижном жилом комплексе столицы, стал грандиозной ареной нескольких ярких премьер, среди которых был не только новый спортивный рекорд Украины, но и дал старт продаж недвижимости в VІІ очереди строительства

Традиция проведения масштабных праздников, где царит дух творчества и добрососедства, существует в “Новопечерских Ликах“ уже много лет. Не стал исключением и нынешний NOVOLIPKI FEST, прошедший под девизом “10 лет вместе“. Инициированный и проведенный компанией City One Development в партнерстве с UDP, семейный праздник стал подарком для всех жителей квартала, где каждому нашлось развлечение по душе.

В “Семейной зоне“, соорганизатором которой выступил уникальный эко-садик Академия Счастья LeapKids, дети и взрослые приняли участие в творческих мастер-классах и забавных химических опытах, посетили салон красоты с аквагримом, поиграли в веселые игры и спели вместе со звездой популярного сериала “Школа“ – Анной Тринчер. Выступление известной певицы TAYANNA стало украшением сцены “Спортивной территории“, где состоялось спортивное шоу и презентация SPA-зоны премиального фитнес-клуба Gymmaxx, которому могут позавидовать даже олимпийские чемпионы.

Креативный тандем отличной украинской музыки и профессионального спорта был продемонстрирован и на основной сцене фестиваля, где не только выступали любимые группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и KAZKA, но и был установлен новый спортивный рекорд, свидетелями и участниками которого стали все гости фестиваля.

На праздновании также можно было ознакомиться со строящейся VІІ очередью квартала, продажи которой совсем недавно стартовали в офисе продаж ЖК. Мультифункциональный формат жилого квартала, его наполненная и уникальная инфраструктура, архитектурные инновации и решения не только создают особую инвестиционную привлекательность для инвесторов, но и гарантируют ее резидентам качественно новый уровень проживания в мегаполисе. ЖК “Новопечерские Липки“ – не просто квадратные метры, а уникальный стиль и атмосфера жизни.

Нина Гай