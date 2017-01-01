В Киеве взорвали банкомат "ПриватБанка"
Инцидент произошел на Лесном массиве.
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В Киеве на ул. Кубанской Украины в ночь на 29 мая произошла попытка ограбления, неизвестные взорвали банкомат в одном из отделений “Приватбанка“.
Об этом сообщает “Эспрессо“.
Сообщается, что неизвестных было трое. Удалось ли им забрать деньги, не известно. На месте происшествия работают взрыво-техническая лаборатория и следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
Как сообщалось 18 мая, в Луганской области подорвали отделения Приватбанка - есть погибший.