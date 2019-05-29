В Киеве горит корабль на заводе "Кузница на Рыбальском"

Во время ремонтных работ загорелась электропроводка.

Никто из людей не пострадал Скриншот из видео

В Киеве возник пожар на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском".

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Об этом сообщила спикер столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага, передают "Українські Новини".

"Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находится на ремонте", - сообщили в ГосЧС.

По предварительной информации, во время ремонтных работ загорелась электропроводка. Тушение пожара продолжается.

Стоит отметить, что по сообщениям СМИ, бизнесмен Сергей Тигипко намерен начать строительство жилого массива на территории судостроительного завода “Кузница на Рыбальском“.

Как сообщалось 24 мая, в ГБР завело два дела по "Кузнице на Рыбацком".