Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве горит корабль на заводе "Кузница на Рыбальском"

Комментариев: 2
Во время ремонтных работ загорелась электропроводка.
Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
Скриншот из видео

В Киеве возник пожар на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском".

Читай также: Под Запорожьем загорелась электричка с людьми внутри

Об этом сообщила спикер столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага, передают "Українські Новини".

"Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находится на ремонте", - сообщили в ГосЧС.

По предварительной информации, во время ремонтных работ загорелась электропроводка. Тушение пожара продолжается.

Стоит отметить, что по сообщениям СМИ,  бизнесмен Сергей Тигипко намерен начать строительство жилого массива на территории судостроительного завода “Кузница на Рыбальском“.

Как сообщалось 24 мая, в ГБР завело два дела по "Кузнице на Рыбацком".

Поделись:
Теги: пожар, корабль, Кузница на Рыбацком
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Alexsy    29.05.2019, 11:25
Оценка:  -4
Alexsy
Это Путин 1050%/
Woodbrother    29.05.2019, 11:21
Оценка:  -1
Woodbrother
Еще один массив с безработными украсит территорию столтцы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь