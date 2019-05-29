Под АП экс-бойцы добробатов требуют встречи с Зеленским
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В Киеве, 29 мая, под здание Администрации президента пришли представители различных добровольческих батальонов, которые ранее воевали на востоке Украины.
Об этом сообщает Информационное агентство ASPI.
По предварительным данным, собравшиеся настаивают на встрече с президентом Владимиром Зеленским и требуют предоставления украинского гражданства иностранцам, воевавшим на Донбассе в рядах добробатов.
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В частности, в митинге участвуют экс-бойцы “Азова“ и “Айдара“. Как говорят митингующие, акция носит мирный характер. Среди претендующих на украинское гражданство - гражданин Афганистана, граждане России и Беларуси.
К участникам акции протеста вышли представители Администрации президента. Они выслушали пожелания добробатовцев и пообещали донести информацию до главы государства.
Как сообщалось 28 мая, президент Зеленский впервые побывал на передовой в 400 метрах от противника.