Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под АП экс-бойцы добробатов требуют встречи с Зеленским

Комментариев: 4
В митинге участвуют экс-бойцы "Азова" и "Айдара".
Представители АП пообещали донести информацию до главы государства
Представители АП пообещали донести информацию до главы государства
Скриншот из видео

Читай также: В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией

В Киеве, 29 мая, под здание Администрации президента пришли представители различных добровольческих батальонов, которые ранее воевали на востоке Украины.

Об этом сообщает Информационное агентство ASPI.

По предварительным данным, собравшиеся настаивают на встрече с президентом Владимиром Зеленским и требуют предоставления украинского гражданства иностранцам, воевавшим на Донбассе в рядах добробатов.

Читай также: Надел бронежилет задом наперед: глава Генштаба оконфузился на передовой - СМИ

В частности, в митинге участвуют экс-бойцы “Азова“ и “Айдара“. Как говорят митингующие, акция носит мирный характер. Среди претендующих на украинское гражданство - гражданин Афганистана, граждане России и Беларуси.

К участникам акции протеста вышли представители Администрации президента. Они выслушали пожелания добробатовцев и пообещали донести информацию до главы государства.

Как сообщалось 28 мая, президент Зеленский впервые побывал на передовой в 400 метрах от противника.

Поделись:
Теги: добровольцы, Айдар, Азов, администрация президента, Зеленский, АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Замечатель    29.05.2019, 13:32
Оценка:  0
Замечатель
Если им нельзя вернуться на их родину,значит там им срок грозит или вообще ,находятся в розыске за тяжкие преступления до Украины.Тут преступников-украинцев мало,надо со всего мира убийц собрать?
COZEL    29.05.2019, 12:39
Оценка:  +2
COZEL
ВСЕ ВОПРОСЫ К ПОТРОХУ
COZEL    29.05.2019, 12:53
Оценка:  0
COZEL
ИЛИ ПУТИНУ
Орест_Пiхва    29.05.2019, 12:36
Оценка:  +1
Орест_Пiхва
экс-бойцы бомжобатов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь