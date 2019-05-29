В метро Киева отключили автоматы по продаже жетонов

Отныне на станциях можно будет оплатить проезд только бесконтактными картами.

В Киевском метро на станциях начали отключать автоматы по продаже жетонов.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен“ в Facebook.

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В сообщении говорится о том, что через 155 дней осталось до #безжетонов и техника метрополитена отправится на “заслуженный отпуск“.

Сотрудники метро напоминают, что сейчас проще и дешевле оплатить проезд бесконтактными картами, чем стоять в очередях.

... при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн... Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карточку на 1 поездку, - написано в публикации.

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Кроме того, в столице запускают систему единого билета и турникеты с подобным обозначениям работают на всех станциях.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за сбоя в метро около тысячи человек провели под землей более двух часов. В метро застряли три состава, в которых находилась тысяча человек. Людей начали эвакуировать только через полтора часа после инцидента. Пассажиры перешли в исправный поезд, который подогнали к застрявшим составам. По предварительным данным, причиной произошедшего стала потеря напряжения в контактном рельсе.