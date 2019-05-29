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В метро Киева отключили автоматы по продаже жетонов

Комментариев: 4
Отныне на станциях можно будет оплатить проезд только бесконтактными картами.
Вскоре жетоны исчезнут из Киевского метро
Вскоре жетоны исчезнут из Киевского метро
facebook.com/kyivmetro

В Киевском метро на станциях начали отключать автоматы по продаже жетонов.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен“ в Facebook.

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В сообщении говорится о том, что через 155 дней осталось до #безжетонов и техника метрополитена отправится на “заслуженный отпуск“.

Сотрудники метро напоминают, что сейчас проще и дешевле оплатить проезд бесконтактными картами, чем стоять в очередях. 

... при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн... Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карточку на 1 поездку, - написано в публикации.

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Кроме того, в столице запускают систему единого билета и турникеты с подобным обозначениям работают на всех станциях. 

Ранее сообщалось, что в Москве из-за сбоя в метро около тысячи человек провели под землей более двух часов. В метро застряли три состава, в которых находилась тысяча человек. Людей начали эвакуировать только через полтора часа после инцидента. Пассажиры перешли в исправный поезд, который подогнали к застрявшим составам. По предварительным данным, причиной произошедшего стала потеря напряжения в контактном рельсе. 

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Теги: Киев, метро, жетоны, проезд, карты, столица
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Комментариев (4)
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СтальнаяКрыса    29.05.2019, 19:41
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Если убирать жетоны, то надо что бы на каждой станции был один-два турникета которые будут принимать гривны. Дольше, но что делать с приезжими на пару дней?
Я_Христос    29.05.2019, 19:26
Оценка:  0
Я_Христос
Вот же уроды безмозглые...
DjPanteraLove    29.05.2019, 19:10
Оценка:  +1
DjPanteraLove
а вот когда надо будет побыстрее и денег нету, или возможно человеку и не надо та карточка-будет толпиться со всеми в одном окошке.
WTF2wtf    29.05.2019, 18:37
Оценка:  +2
WTF2wtf
Пока еще жетоны действуют.
На самих наклейках этих написано:
"Ви можете придбати жетони у касі"
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