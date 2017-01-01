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Застройщик Кулагин снова предпринял попытку рейдерского захвата ЖК “Чайка”

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Застройщик Кулагин снова предпринял попытку рейдерского захвата ЖК “Чайка”
Во вторник, 28 мая, в 4:00 экс-управляющий компании ОМОКС Алексей Кулагин совершил очередную попытку рейдерского захвата жилищного комплекса “Чайка“. Однако, как и в предыдущие разы она провалилась, пишут Комментарии.
 
Собственники ЖК “Чайка“, действуя в правовом поле, дали жесткий отпор профессиональным рейдерам. 
 
“Наш сотрудник Алексей Кулагин, который с помощью рейдеров решил стать собственником ЖК “Чайка“, в очередной раз получил достойный отпор. Действиям экс-управляющего Кулагина будет дана правовая оценка. Рейдерами занимаются правоохранительные организации. Мы уверены в их объективности и профессионализме“, – рассказал один из владельцев ЖК “Чайка“ Андрей Шишов.
 
Журналисты внимательно следят за событиями и скоро представят нашим читателям результаты собственного расследования.
 
Напомним, это не первый раз, когда Кулагин пытается захватить ЖК “Чайка”. Предыдущую попытку он предпринял в 2018 году, под прикрытием “антирейдеров”. 
 
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