Застройщик Кулагин снова предпринял попытку рейдерского захвата ЖК “Чайка”

Во вторник, 28 мая, в 4:00 экс-управляющий компании ОМОКС Алексей Кулагин совершил очередную попытку рейдерского захвата жилищного комплекса “Чайка“. Однако, как и в предыдущие разы она провалилась, пишут Комментарии.

Собственники ЖК “Чайка“, действуя в правовом поле, дали жесткий отпор профессиональным рейдерам.

“Наш сотрудник Алексей Кулагин, который с помощью рейдеров решил стать собственником ЖК “Чайка“, в очередной раз получил достойный отпор. Действиям экс-управляющего Кулагина будет дана правовая оценка. Рейдерами занимаются правоохранительные организации. Мы уверены в их объективности и профессионализме“, – рассказал один из владельцев ЖК “Чайка“ Андрей Шишов.

Журналисты внимательно следят за событиями и скоро представят нашим читателям результаты собственного расследования.

Напомним, это не первый раз, когда Кулагин пытается захватить ЖК “Чайка”. Предыдущую попытку он предпринял в 2018 году, под прикрытием “антирейдеров”.