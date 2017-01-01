Последний из квартирников: почему стоит пойти на Music Weekend

Music Weekend — это серия ламповых вечеринок, которые проходят каждые выходные в парке КПИ при поддержки ТМ Петровская слобода. В воскресенье, 2 июня состоится акустический концерт группы ТНМК — последняя вечеринка Music Weekend в этому году.

1. Свободный вход и бесплатные кофейные напитки

Да, можно просто взять каремат или плед, прийти в парк КПИ, взять себе на баре кофе от ТМ Петровская слобода, выбрать место возле сцены и слушать. Просто начнется лето, а лучшего способа его встретить — не найти.

Акустический концерт ТНМК

Вспомните драйвовость концертов ТНМК и только представьте сколько нежности в их акустике. Любимые треки и танцы. Любимые люди на сцене. Любимые люди рядом на карематах и пледах. Первое воскресенье лета — отличный повод отдаться акустике одной из самых “родных“ украинских групп.

Летний вечер в парке

Начните лето в парке, а собирать воспоминания — уже сейчас. Жизнь — это очередность именно таких моментов, именно таких мест. И когда кажеться, что лучше полежать за сериалом, а вы просто возьмите и пойдите в парк. И жизнь станет чуточку светлее. Поверьте.

Акустический концерт ТНМК состоится 2 июня, в 19:00 возле 4 корпуса КПИ. Это последний квартирник музыкального фестиваля Music Weekend и отличная возможность встретить лето под живую украинскую музыку.

Ну что? Вы уже знаете, что будете делать в эти выходные?