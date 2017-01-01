В Киеве новые стекла на пешеходном мосту оградили забором от пешеходов

Пешеходы теперь не могут пройтись по стеклянному полу.

Стекла на новом мосту оградили от пешеходов скриншот из видео

В Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту ограбили все стекла от людей.

Об этом написал Игорь Рец на своей странице в Facebook.

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Рец говорит, что все стекла оградили заборчиками, а сами работники пытаются решить проблему со стеклами, в которые, по словам людей, попадает вода и именно из-за этого они и треснули.

По дороге на работу прошелся по новому мосту. Кличко реально смелые братья. Я бы не прыгал, - подписал свое видео Игорь Рец.

Напомним, вечером в субботу, 25 мая, в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку. Событие приурочили ко Дню Киева.

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Позже вход на новый велосипедно-пешеходный мост в центре Киева полиция временно перекрыла по соображениям безопасности в связи с тем, что на стеклянном полу моста появились трещины.

Кличко прокомментировал треснувшие стекла. Известно, что заменили уже третье стеклянное покрытие. Удалось заменить только треснувшую часть, а не всю конструкцию. В мэрии сообщили, что пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимут и еще раз обработают герметиком.