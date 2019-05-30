В центре Киева девушки устроили жесткую драку
"Зрители" не спешили разнимать дерущихся.
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В центре Киева молодые девушки устроили массовую драку, причем некоторые из участников ЧП равнодушно наблюдали за происходящим.
Соответствующее видео опубликовал Киев оперативный.
“Девушки в самом центре Киева устроили драку. Одни наблюдают, другие снимают... “– говорится в подписи к кадрам.
Так, на кадрах видно, как несколько девушек хватают свою жертву за волосы и начинают тягать ее по всей площадке, где происходит драка.
Как сообщалось 28 мая, ночью на Майдане киевляне устроили поножовщину.