В центре Киева девушки устроили жесткую драку

"Зрители" не спешили разнимать дерущихся.

Где именно произошел инцидент, не уточняется скриншот из видео

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В центре Киева молодые девушки устроили массовую драку, причем некоторые из участников ЧП равнодушно наблюдали за происходящим.

Соответствующее видео опубликовал Киев оперативный.

“Девушки в самом центре Киева устроили драку. Одни наблюдают, другие снимают... “– говорится в подписи к кадрам.

Так, на кадрах видно, как несколько девушек хватают свою жертву за волосы и начинают тягать ее по всей площадке, где происходит драка.

Как сообщалось 28 мая, ночью на Майдане киевляне устроили поножовщину.