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В центре Киева девушки устроили жесткую драку

Комментариев: 2
"Зрители" не спешили разнимать дерущихся.
Где именно произошел инцидент, не уточняется
Где именно произошел инцидент, не уточняется
скриншот из видео

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В центре Киева молодые девушки устроили массовую драку, причем некоторые из участников ЧП равнодушно наблюдали за происходящим.

Соответствующее видео опубликовал Киев оперативный.

“Девушки в самом центре Киева устроили драку. Одни наблюдают, другие снимают... “– говорится в подписи к кадрам.

Так, на кадрах видно, как несколько девушек хватают свою жертву за волосы и начинают тягать ее по всей площадке, где происходит драка.

Как сообщалось 28 мая, ночью на Майдане киевляне устроили поножовщину.

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Теги: драка, Киев, девушки
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Комментариев (2)
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Рики    30.05.2019, 13:48
Оценка:  0
Рики
Полная деградация нации.
Жеральд    30.05.2019, 14:00
Оценка:  0
Жеральд
ты пожары потуши в своей россии,а потом будешь вякать
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