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В киевской больнице отказались вытащить клеща у ребенка - соцсети

Комментариев: 5
Врачи отказались помочь ребенку, аргуменитруя это тем, что у них нет "лаборатории и возможностей для исследования клеща". Хотя требуется только пинцет и дезинфекция.
Больница расположена на улице Подвысоцкого
Больница расположена на улице Подвысоцкого
vinteresah.com

В травмпункте 7-й Детской больницы Киева на улице Подвысоцкого, 4Б, врачи отказались предоставить скорую медицинскую помощь ребенку.

Об этом сообщила в Фейсбук кандидат юридических наук, эксперт-криминолог Анна Маляр.

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Поводом визита в больницу стал клещ, который прицепился на кожу на ноге у девочки Ани. Врачи отказались извлечь насекомое, сославшись на то, что у них нет лаборатории и возможностей для исследования клеща.

“Сегодня ночью я впервые наткнулась на детских врачей, которые отказались предоставить скорую медицинскую помощь.Травмпункт Детской 7-й больницы Киева (Подвысоцкого, 4Б) отказался извлечь клеща у моего ребенка. Вот даже не знаю, как выложить этот диалог - он смешной и страшный одновременно“, - написала Анна Маляр.

Как выяснилось, врачи не имели права отказывать в помощи.

Как сообщалось 22 апреля, в киевской больнице на годовалую девочку кричали "Рот закрой тварь" .

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Теги: больница, клещ, ребенок, врач, Киев
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Комментариев (5)
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Предаторр    30.05.2019, 15:20
Оценка:  +1
Предаторр
Вот так и вымогают бабло...Если бы отец этого ребёнка взял и набил ебaльники этим рвачам в белых халатах и вызвал полицию,в следующий раз подобного бы не было.Безнаказанность порождает вседозволенность!
Миротворение    30.05.2019, 15:17
Оценка:  +2
Миротворение
Ещё-аккуратно завязать нитку на клеще и тихонько начать крутить нитку против часовой стрелки.вы таскивется на раз) Ранку обязательно прижечь спиртом.клеща в баночку.Если не сдавать на анализ,то смотреть за местом укуса-чтобы не покраснело более 1см.Тогда он не заразный.Не энцефалитный.
Миротворение    30.05.2019, 15:18
Оценка:  +2
Миротворение
Все меры принимать до суток,потом будет поздно лечить..
ВосставшийИзБана    30.05.2019, 15:19
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Кроме энцефалита может быть еще целый букет неприятностей.
ВосставшийИзБана    30.05.2019, 15:07
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Вытаскивать клеща пинцетом категорически нельзя. По своему опыту знаю, что клещ извлекается обычной ватной палочкой особенно в первые минуты после укуса. После этого клеща следует поместить в емкость и сдать на анализ.
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