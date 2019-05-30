В киевской больнице отказались вытащить клеща у ребенка - соцсети

Врачи отказались помочь ребенку, аргуменитруя это тем, что у них нет "лаборатории и возможностей для исследования клеща". Хотя требуется только пинцет и дезинфекция.

В травмпункте 7-й Детской больницы Киева на улице Подвысоцкого, 4Б, врачи отказались предоставить скорую медицинскую помощь ребенку.

Об этом сообщила в Фейсбук кандидат юридических наук, эксперт-криминолог Анна Маляр.

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Поводом визита в больницу стал клещ, который прицепился на кожу на ноге у девочки Ани. Врачи отказались извлечь насекомое, сославшись на то, что у них нет лаборатории и возможностей для исследования клеща.

“Сегодня ночью я впервые наткнулась на детских врачей, которые отказались предоставить скорую медицинскую помощь.Травмпункт Детской 7-й больницы Киева (Подвысоцкого, 4Б) отказался извлечь клеща у моего ребенка. Вот даже не знаю, как выложить этот диалог - он смешной и страшный одновременно“, - написала Анна Маляр.

Как выяснилось, врачи не имели права отказывать в помощи.

Как сообщалось 22 апреля, в киевской больнице на годовалую девочку кричали "Рот закрой тварь" .