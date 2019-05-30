В Киеве отчим-педофил развращал 6-летнего мальчика

Преступник уже арестован.

30-летний мужчина в Киеве развращал 6-летнего сына своей сожительницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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По предварительной информации, в полицию обратилась 46-летняя мать мальчика. Она сообщила о том, что ее бывший 30-летний сожитель на протяжении длительного времени развращал ребенка. Мужчина, по словам мальчика, проникал пальцами рук в анальное отверстие и касался руками половых органов ребенка.

На данный момент преступник находится под стражей. Продолжаются следственные мероприятия.

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К слову, преступление удалось раскрыть после того, как в сад за ребенком пришел биологический отец и обратил внимание на синяки на теле сына.

Напомним, в Киеве задержали педофила, который снимал детское порно и развращал девочек. Задержали мужчину “на горячем“, когда тот предлагал маме девочки деньги за половой акт с участием ее дочери.