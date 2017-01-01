В Киеве засыпали землей два авто депутата, соратника Лени "Космоса"
Депутат является экс-секретарем земельной комиссии КГГА.
В Киеве активисты землей два автомобиля Сергея Крымчака, депутата Киевского городского совета, экс-секретаря земельной комиссии, который подозревается в незаконном завладении шестью земельными участками.
Об этом в Facebook написал лидер организации “С14“ Сергей Мазур.
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“Так сейчас выглядят два авто Крымчака, экс-секретаря земельной комиссии КГГА, одного из лидеров молодой команды Лени “Космоса“. Немного еще спустили колеса. С любовью от благодарных киевлян, которые все помнят“, - написал Мазур.
Как сообщалось депутату Ивано-Франковского облсовета сожгли авто.