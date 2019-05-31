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В Киеве стекла на новом пешеходном мосту заменят на бронированные

Комментариев: 3
Кличко отметил, что в случае, если на стекле снова появятся трещины, то их смогут полировать.
Кличко рассказал о замене стекла
Кличко рассказал о замене стекла
скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стекло-пленку на новом пешеходно-велосипедном мосту заменят на бронированное стекло.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Он указал, что само стекло надежное, однако проблема сейчас состоит в защитной пленке, которая и страдает от вандалов. Поэтому было принято решение заменить стекло-пленку “слоем толстого супербронированного стекла“.

Кличко отметил, что в случае, если на стекле появятся трещины, то их смогут полировать. 

Сегодня, пока я там был, все люди подходили и благодарили за красивый мост. Объект - на самом деле уникальный, такого в Украине мы еще не делали. И некоторые технологии, в частности, со стеклом, мы применяли впервые..., - заявил мэр столицы.

Кличко также добавил, что в скором времени заборы, которыми сейчас ограничили участки со стеклом уберут.

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Напомним, вечером в субботу, 25 мая, в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку.

Вскоре новый стеклянный мост покрылся трещинами.

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Теги: мост, Киев, Кличко, стекла, бронь, замена
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Комментариев (3)
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П    31.05.2019, 20:13
Оценка:  -1
П
Но неужели ли сразу нельзя сделать нормально?
П    31.05.2019, 20:14
Оценка:  -1
П
Может, хотел сказать не вандалы, а рукожопы?
Noblesse_obliger    31.05.2019, 20:23
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
Рукожопы это у вас на срасеи великоскрепной!!!
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