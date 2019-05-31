В Киеве стекла на новом пешеходном мосту заменят на бронированные

Кличко отметил, что в случае, если на стекле снова появятся трещины, то их смогут полировать.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стекло-пленку на новом пешеходно-велосипедном мосту заменят на бронированное стекло.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Он указал, что само стекло надежное, однако проблема сейчас состоит в защитной пленке, которая и страдает от вандалов. Поэтому было принято решение заменить стекло-пленку “слоем толстого супербронированного стекла“.

Кличко отметил, что в случае, если на стекле появятся трещины, то их смогут полировать.

Сегодня, пока я там был, все люди подходили и благодарили за красивый мост. Объект - на самом деле уникальный, такого в Украине мы еще не делали. И некоторые технологии, в частности, со стеклом, мы применяли впервые..., - заявил мэр столицы.

Кличко также добавил, что в скором времени заборы, которыми сейчас ограничили участки со стеклом уберут.

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Напомним, вечером в субботу, 25 мая, в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку.

Вскоре новый стеклянный мост покрылся трещинами.