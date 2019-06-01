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“Мост Кличко” снова треснул

Комментариев: 2
Пешеходы снова разбили часть стеклянного моста в Киеве.
Стеклянный мост снова треснул
Стеклянный мост снова треснул
Информатор

В Киеве треснула еще одна часть “моста Кличко”. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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По предварительной информации, стеклянная секция стеклянного моста треснула вчера, 31 мая, приблизительно в 22:40.

Известно, что люди отодвинули ограждение, которое установили рабочие. Видимо посетители хотели пройти на стеклянную часть моста. Вследствие этого стеклянное покрытие растрескалось до такой степени, что стало практически непрозрачным.

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К счастью, обошлось без несчастных случаев, но секцию теперь придется полностью менять. Частичный ремонт, по всей видимости, уже не поможет.

К слову, “мост Кличко” был открыт 26 мая. За это время его уже несколько раз ремонтировали.

Напомним, в Киеве новые стекла на пешеходном мосту оградили забором от пешеходов. Пешеходы теперь не могут пройтись по стеклянному полу.

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Теги: мост Кличко, Киев, столица, стеклянный мост треснул
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    01.06.2019, 14:44
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Я же говорил, что нам это баловство не нужно. Так мне рот затыкали.
Biosystem    01.06.2019, 14:39
Оценка:  0
Biosystem
Это уже даже не смешно
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