“Мост Кличко” снова треснул

Пешеходы снова разбили часть стеклянного моста в Киеве.

В Киеве треснула еще одна часть “моста Кличко”. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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По предварительной информации, стеклянная секция стеклянного моста треснула вчера, 31 мая, приблизительно в 22:40.

Известно, что люди отодвинули ограждение, которое установили рабочие. Видимо посетители хотели пройти на стеклянную часть моста. Вследствие этого стеклянное покрытие растрескалось до такой степени, что стало практически непрозрачным.

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К счастью, обошлось без несчастных случаев, но секцию теперь придется полностью менять. Частичный ремонт, по всей видимости, уже не поможет.

К слову, “мост Кличко” был открыт 26 мая. За это время его уже несколько раз ремонтировали.

Напомним, в Киеве новые стекла на пешеходном мосту оградили забором от пешеходов. Пешеходы теперь не могут пройтись по стеклянному полу.