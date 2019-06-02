В Киеве такси врезалось в террасу ресторана

Автомобиль Toyota отбросило на террасу ресторана в результате ДТП.

В Киеве на пересечении улиц Каунасской и Мартовской 1 июня в результате ДТП Toyota Corolla службы такси влетела в летнюю террасу ресторана “Первомай“.

Об этом сообщает “Информатор“.

На перекрестке столкнулись Toyota Corolla и Chevrolet Aveo, после чего Toyota отбросило на террасу ресторана.

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По данным издания, мужчина за рулем Corolla не пропустил Chevrolet, после чего тот ударил такси в левый бок. К счастью, в момент удара в ресторане не было много посетителей и никто из них не получил травм.

Что касается водителей транспортных средств, то оба получили травмы. Водитель Toyota Corolla получил серьезную травму ноги и головы, его госпитализировали. У водителя Chevrolet разбита голова, от госпитализации он отказался.

Как сообщалось 30 мая, в ДТП на Тернопольщине погибли рабочие Укрэнерго.