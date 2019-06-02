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В Киеве такси врезалось в террасу ресторана

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Автомобиль Toyota отбросило на террасу ресторана в результате ДТП.
В Киеве такси врезалось в террасу ресторана
© facebook.com/kiev.informator.ua
Фото 1/5
  • Никто из посетителей ресторана не получил травм
  • Никто из посетителей ресторана не получил травм
  • Никто из посетителей ресторана не получил травм
  • Никто из посетителей ресторана не получил травм
  • Никто из посетителей ресторана не получил травм
В Киеве такси врезалось в террасу ресторана
Никто из посетителей ресторана не получил травм
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В Киеве на пересечении улиц Каунасской и Мартовской 1 июня в результате ДТП Toyota Corolla службы такси влетела в летнюю террасу ресторана “Первомай“.

Об этом сообщает “Информатор“.

На перекрестке столкнулись Toyota Corolla и Chevrolet Aveo, после чего Toyota отбросило на террасу ресторана.

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По данным издания, мужчина за рулем Corolla не пропустил Chevrolet, после чего тот ударил такси в левый бок. К счастью, в момент удара в ресторане не было много посетителей и никто из них не получил травм.

Что касается водителей транспортных средств, то оба получили травмы. Водитель Toyota Corolla получил серьезную травму ноги и головы, его госпитализировали. У водителя Chevrolet разбита голова, от госпитализации он отказался. 

Как сообщалось 30 мая, в ДТП на Тернопольщине погибли рабочие Укрэнерго.

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Теги: ДТП, ресторан, Киев
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