Авария произошла вечером в Днепровском районе Киева на перекрестке улиц Каунасской и Мартовской.

На столичной Дарнице такси устроило ДТП и въехало в кафе espresso

В Днепровском районе Киева на перекрестке улиц Каунасской и Мартовской случилось ДТП с участием такси и Chevrolet. Авария произошла поздно вечером в субботу, 1 июня, информируют СтражиЭспрессо.

Сообщается, что водитель автомобиля такси Toyota Corolla, который ехал по второстепенной дороге, на предоставил преимущества в движении водителю Chevrolet Lacetti, который двигался по главной (ул. Каунасская). В результате, последний врезался в левую боковую часть такси.

"После удара авто нарушителя изменило траекторию, и, выехав на бордюр и зеленую полосу, врезалось в летнюю террасу кафе. К счастью, в кафе на месте удара в это время никого из посетителей не было", – отмечает СМИ.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве такси врезалось в кафе

На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, госпитализировала таксиста и оказала помощь на месте водителю Chevrolet.

Ранее в Дарницком районе Киева столкнулись два такси, которые потом сгорели дотла.

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