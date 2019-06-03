В Киеве рухнула часть здания колледжа

Обрушилась часть заброшенного крыла здания геологического колледжа.

Никто из людей не пострадал

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В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника, 9 (бывшая Анри Барбюса).

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на администрацию колледжа

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В обрушившемся здании раньше находилось общежитие. В нем уже давно никто не живет. Обвал произошел перед выходными.

Стоит отметить, КГРТ создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.

Как сообщалось 10 мая, в Харькове обвалилась стена жилого дома.