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В Киеве рухнула часть здания колледжа

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Обрушилась часть заброшенного крыла здания геологического колледжа.
В Киеве рухнула часть здания колледжа
© Квашук Олександр. Рятувальник КАРС
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  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
В Киеве рухнула часть здания колледжа
Никто из людей не пострадал
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В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника, 9 (бывшая Анри Барбюса).

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на администрацию колледжа

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В обрушившемся здании раньше находилось общежитие. В нем уже давно никто не живет. Обвал произошел перед выходными.

Стоит отметить, КГРТ создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.

Как сообщалось 10 мая, в Харькове обвалилась стена жилого дома.

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Теги: колледж, обрушение, Киев
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