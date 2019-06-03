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Под Киевом похитили двух детей из детсада: введен план "Перехват"

Комментариев: 1
Из сада увезли двух сестер - трех и пяти лет.
Из детсада похитили двух девочек
Из детсада похитили двух девочек
informator.ua

В понедельник, 3 июня, в пгт Глеваха Киевской области из детского сада похитили двух девочек. Полиция ввела план “Перехват“.

Об этом сообщает Информатор.

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Известно, что похитителями были мужчина и две женщины. Они приехали на машине Kia Sportage госномер “АА 6699 ОН“ коричневого цвета.

О похищении сообщила в полицию воспитательница. Она указывает, что неизвестные ворвались в здание детсада.

“...смуглый худощавый мужчина и двое женщин крупного и худощавого телосложения. Одна из женщин представилась матерью девочек. Из сада увезли двух сестер: трех и пяти лет“, - говорится в сообщении.

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Недавно в Киеве на парковке гипермаркета “Эпицентр“ похитили ребенка. Мужчина с женщиной вывели девочку, возрастом около 4 лет, из магазина и силой посадили в черный внедорожник Mercedes. Сообщается, что ребенок кричал о помощи. Номерные знаки машины “ВВ 2064 СН“.

Позже стало известно, что это было вовсе не похищение. Девочку увезли ее же родители. Начальник Оболонского отдела полиции Виталий Быков рассказал журналистам, что девочка просто не хотела ехать из магазина. Именно поэтому родителям пришлось приложить максимум усилий для того, чтоб уговорить малышку вернуться домой.

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Теги: детсад, похищение, дети, ребенок, детский сад, Киевская область, воспитательница
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Комментариев (1)
Вшивая_Вышиванка    03.06.2019, 15:04
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
Потом окажется, что это был пяный бывший со своими настоящими и т.д., и т.п., просто так детей никто из садика среди бела дня воровать не будет и тем более сестёр, а новым пэтэушникам лишь бы кипишь поднять.
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