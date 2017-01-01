В Киеве нашествие бабочек: Стала известна причина
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По соцсетям распространяются фото и видео, на которых видно большое количество крылатых, в частности в Киеве.
Об этом сообщает Униан.
Эти насекомые относятся к мигрирующим видам. Перелетают из Северной Африки на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку.
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“Вот так выглядит карта их миграции. В Украине они откладывают яйца, гусеница растет и закукливается. После чего уже в течение месяца куколки лопаются и из них вырастают новые бабочки. Однако в этом году, как и на протяжении нескольких предыдущих, из-за короткой весны бабочки отложили яйца почти одновременно, в первый удачный по погодным условиям день. Как следствие, все новые бабочки появились так же одновременно - после первого же летнего дождя“, - поясняется в сюжете.
Стоит отметить, что во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать до 50 км/ч и за сутки они пролетают до 500 км.
Жители столицы активно делятся фото и видео в соцсетях.
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