Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У МВД собрался митинг из-за смерти ребенка

Комментариев: 0
Участники стихийной акции протеста требуют справедливого наказания для полицейских, которые застрелили мальчика.

Возле здания Министерства внутренних дел в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, началась акция с требованием справедливого расследования убийства полицейскими пятилетнего мальчика в Киевской области, сообщает УНН.

Стихийная акция собралась после того, как стало известно, что ребенок скончался в столичной больнице. 

Напомним, 1 июня, пятилетний ребенок из Переяслав-Хмельницкого получил пулевое ранение в голову в результате случайного выстрела. Позже сообщалось, что к стрельбе причастны два работника полиции.

Сегодня утром врачи заявляли, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, с повреждением одного из полушарий мозга. По словам нейрохирургов, доставать пулю из мозга нецелесообразно.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: митинг, МВД, смерть, видео, стрельба, полиция, МВД Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь