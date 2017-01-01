У МВД собрался митинг из-за смерти ребенка

Участники стихийной акции протеста требуют справедливого наказания для полицейских, которые застрелили мальчика.

Возле здания Министерства внутренних дел в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, началась акция с требованием справедливого расследования убийства полицейскими пятилетнего мальчика в Киевской области, сообщает УНН.

Стихийная акция собралась после того, как стало известно, что ребенок скончался в столичной больнице.

Напомним, 1 июня, пятилетний ребенок из Переяслав-Хмельницкого получил пулевое ранение в голову в результате случайного выстрела. Позже сообщалось, что к стрельбе причастны два работника полиции.

Сегодня утром врачи заявляли, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, с повреждением одного из полушарий мозга. По словам нейрохирургов, доставать пулю из мозга нецелесообразно.

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