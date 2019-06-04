На Подоле похитили человека: Жертву затолкали в багажник

Очевидцы не смогли рассмотреть, то была женщина или мужчина.

В Киеве на улице Нижний Вал в в Подольском районе столицы ночь с на 4 июня похитили человека.

Он уточнил, что неизвестные схватили человека, затолкали его в багажник и уехали в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Свидетель происшествия сообщил о нем по линии 102. В 23:10 по всему Киеву полиция ввела оперативный план "Перехват".

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Свидетели не увидели пол человека, которого силой затолкали в багажник. Они сказали, что автомобиль Honda Accord был синего цвета и с номерами одесской области. Предварительные номерные знаки машины: "ВН3583СЕ". Информация уточняется, патрульные экипажи столицы ищут автомобиль по заявленным приметам.

Как сообщалось 3 июня, под Киевом похитили двух детей из детсада, был введен план "Перехват".