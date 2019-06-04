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В Киевской области горит птицефабрика: огонь охватил 15 тысяч кв. м.

Комментариев: 2
К тушению пожара задействовали 50 спасателей и 13 единиц техники.
В Василькове горит птицефабрика
В Василькове горит птицефабрика
dsns.gov.ua

Во вторник, 4 июня, в 11:37 в городе Васильков Киевской области произошел масштабный пожар на территории птицефабрики.

Об этом информирует ГУ ГСЧС.

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Известно, что возгорание произошло в одноэтажном цехе с птицей (размером 50х300). Установлено, что загорелась кровля по всей территории.

Пожар охватил 15 тыс. кв. м.
Пожар охватил 15 тыс. кв. м.
dsns.gov.ua

Сейчас площадь возгорания составляет 15 тыс. кв. м. К тушению пожара задействовали 50 спасателей и 13 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет. По состоянии на 13:50 пожар локализовали. 

К тушению задействовали 50 спасателей
К тушению задействовали 50 спасателей
dsns.gov.ua
Пострадавших нет
Пострадавших нет
dsns.gov.ua

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Ранее сообщалось, что в городе Днепр на улице Строителей горит предприятие по производству туалетной бумаги и салфеток. Прибыв на место огнеборцы установили, что пожар возник на 3 этаже 3-х этажного здания на площади около 500 квадратных метров. Горит сырье – рулоны с бумагой. Пожар локализован в 09:15. К ликвидации пожара привлечено 35 человек личного состава и 9 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Также в городе Бобровица Черниговской области на территории автомобильной газозаправочной станции 4 июня в 3:20 произошло возгорание с последующим взрывом газовой емкости.

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Теги: Киевская область, Васильков, птицефабрика, пожар, горит
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Комментариев (2)
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П    04.06.2019, 14:47
Оценка:  0
П
Куры-гриль.
Prettykinder    04.06.2019, 15:37
Оценка:  +1
Prettykinder
не дуже смішно.Пожежа дуже маштабна(((
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