В Киевской области горит птицефабрика: огонь охватил 15 тысяч кв. м.

К тушению пожара задействовали 50 спасателей и 13 единиц техники.

Во вторник, 4 июня, в 11:37 в городе Васильков Киевской области произошел масштабный пожар на территории птицефабрики.

Об этом информирует ГУ ГСЧС.

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Известно, что возгорание произошло в одноэтажном цехе с птицей (размером 50х300). Установлено, что загорелась кровля по всей территории.

Пожар охватил 15 тыс. кв. м. dsns.gov.ua

Сейчас площадь возгорания составляет 15 тыс. кв. м. К тушению пожара задействовали 50 спасателей и 13 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет. По состоянии на 13:50 пожар локализовали.

К тушению задействовали 50 спасателей dsns.gov.ua

Пострадавших нет dsns.gov.ua

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Ранее сообщалось, что в городе Днепр на улице Строителей горит предприятие по производству туалетной бумаги и салфеток. Прибыв на место огнеборцы установили, что пожар возник на 3 этаже 3-х этажного здания на площади около 500 квадратных метров. Горит сырье – рулоны с бумагой. Пожар локализован в 09:15. К ликвидации пожара привлечено 35 человек личного состава и 9 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Также в городе Бобровица Черниговской области на территории автомобильной газозаправочной станции 4 июня в 3:20 произошло возгорание с последующим взрывом газовой емкости.