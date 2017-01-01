В Киеве состоится марш равенства ЛГБТ

Темой мероприятия станет “Свобода. Единство. Борьба“.

В Киеве 23 июня состоится марш равенства, которые организовывает ЛГБТ-сообщество.

Об этом сообщает KyivPride на странице в Facebook.

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Темой мероприятия станет “Свобода. Единство. Борьба“, а лозунгом - “Наша традиция – это свобода!“.

Детали марша пока что неизвестны, однако организаторы сейчас ищут волонтеров, которые помогут провести марш.

Ранее сообщалось, что в ежегодном рейтинге “Радужная Европа“ по ситуации с защитой прав ЛГБТ Украина заняла 35 место из 49. Для составления рейтинга в каждой стране изучается ряд показателей, в частности равенство и отсутствие дискриминации, юридическое признание изменения пола, борьба с преступлениями на почве ненависти, свобода выражения мнений.

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Также ВОЗ исключила трансгендерность из списка психических расстройств. Новая версия списка Международной классификации болезней (МКБ), принятая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), предусматривает, что подобные вопросы теперь будут внесены в раздел “Cексуальное здоровье“.