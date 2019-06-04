В Киеве возле здания МВС проходит акция "Безнаказанность убивает": люди требуют отставки Авакова

Люди несут цветы и игрушки под здание МВС и оставляют их у входа.

В Киеве возле здания Министерства внутренних дел собрались более сотни людей на акцию “Безнаказанность убивает“.

Об этом сообщает Lb.ua.

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Активисты требуют отставки МВС Арсена Авакова, а также они выступают за то, чтобы виновники смерти 5-летнего мальчика были наказаны.

Люди несут цветы и игрушки под здание МВС и оставляют их у входа. В руках некоторые держат плакаты с требованиями об отставке Авакова.

Аналогичные акции проходят и в других городах Украины: Харькове, Ровном, Черновцах, Виннице и других.

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Напомним, вчера в Киеве скончался 5-летний мальчик, которого ранили полицейские в Переялав-Хмельницком. После перенесенной операции, ребенок находился на искусственной вентиляции легких. Вскоре он скончался, не приходя в сознание. Работники полиции установили, что 31 мая около 16.00 четверо детей гуляли рядом с местом своего проживания. В это время пятилетний мальчик упал на асфальтобетонное покрытие.

Известно, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого отделения полиции ГУ НП в Киевской области.