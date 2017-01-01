Киевского полицейского подозревают в причастности к аферам с квартирами

Билык присутствовал во время силовых захватов жилья киевлян.

При скромной зарплате семья Билыка владеет 4 квартирами в столице скриншот из видео

Заместитель начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Киева, вероятно, причастен к квартирным аферам в столице.

Об этом сообщается в журналистском расследовании Слідство.Інфо.

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Заместитель начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Киева Александр Билык, вероятно, участвовал в квартирных аферах. Журналисты выяснили, что он присутствовал во время силовых захватов жилья киевлян и, по словам пострадавших, требовал у них деньги.

Также Александр Билык длительное время сотрудничал с инвестиционной компанией, имеющей отношение к присвоению имущества киевлян и незаконному выселению людей.

Билыка уволили из рядов полиции в 2016 году во время реформы правоохранительных органов. Через несколько месяцев после увольнения Билык восстановился в должности через суд, однако сотрудничества с инвестиционной компанией не оставил.

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За два года с должности рядового участкового инспектора Билык повысился до заместителя начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений. При этом он находится на скамье подсудимых по старому делу за превышение служебных полномочий во время работы в полиции.

Журналисты отмечают, что, несмотря на скромную зарплату, семья полицейского владеет четырьмя квартирами в столице, две из которых – в новостройках. Сам Билык ездит на незадекларированном внедорожнике Audi Q7, стоимость которого составляет не менее 900 000 грн ($33 тыс.).

Как сообщалось 3 апреля, в Киеве оштрафовали работника суда, подделавшего 22 решения по недвижимости.