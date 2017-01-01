Приходите на грандиозный праздник Family day!

Берите детей и друзей - приходите развлекаться!

8 июня приглашаем на открытие новых парковых локаций в ЖК “Парковый город“! Мега праздник Family day стартует в 15 часов в зеленой пешеходной зоне. Вместе с вами и вашими маленькими непоседами будем тестировать интерактивные игровые площадки, прыгать на батутах, ловить гигантские мыльные пузыри и выигрывать призы в многочисленных веселых конкурсах.

Мы запланировали для Вас оригинальные мастер-классы и море сюрпризов! В этот день мы будем развлекать не только детей! Отдельную насыщенную программу готовим для взрослой части жильцов и гостей ЖК “Парковый город“. Выходной день - прекрасная возможность отложить домашние дела. Они никуда не денутся!

Что ждет Вас на празднике Family day? Прежде всего, множество сюрпризов и конкурсов с ценными призами. Планируем провести соседский батл по игре в пинг-понг, также внесли в сценарий немало интерактивных развлечений с наградами для самых активных. А те, кто любит более спокойный досуг, по достоинству оценят вечерний кинопоказ под открытым небом.



Берите друзей и близких, запасайтесь хорошим настроением и присоединяйтесь к празднику! Отложите дела, познакомьтесь с соседями, расскажите о празднике друзьям, оцените преимущества нового зеленого пространства!

Вы точно должны прийти! А как же без вас?!

Именно в этот период ЖК “Паркове місто“ дарит гостям праздника скидку 8%

при условии 100% оплаты. Акция лимитирована — всего 10 квартир для ловких

счастливчиков.

