В Киеве девушка выпрыгнула из окна, оставив предсмертное видео

Девушка после своего дня рождения оставила предсмертную записку с видеообращением и выпрыгнула из окна 14 этажа.

Погибшей было 33 года informator.ua

В Киеве в ночь на 6 июня по адресу улица Кудряшова, 20б возле 25-этажного дома нашли тело женщины. По предварительной информации, это суицид.

Об этом сообщает Информатор.

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Медики, которые приехали на место происшествия, констатировали смерть девушки. Позже удалось выяснить, что умершая проживала по другому адресу.

Консьерж дома, возле которого нашли труп, рассказал, что девушка пришла к своей подруге, которая живет на 14 этаже.

Врачи констатировали смерть informator.ua

При осмотре помещения была найдена предсмертная записка и видеообращение, которое оставила погибшая. После этого она и выпрыгнула с 14 этажа.

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Полийеские установили личность погибшей. Ее оказалась 33-летняя женщина, которая накануне, 5 июня, отметила свой день рождения. Подробности инцидента устанавливаются.