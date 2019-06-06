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Киевское метро отказывается от жетонов: На станциях очереди и давка

Комментариев: 3
Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или купить карточку на одну поездку.
Пассажиров приучают пользоваться бесконтактными картами
Пассажиров приучают пользоваться бесконтактными картами
kiev.informator.ua

Окончательное использование жетонов в киевском метро произойдет 30 октября 2019 года. Уже сейчас пассажиров приучают обходиться без них, отключая автоматы для продажи жетонов и продавая бесконтактные карты.

Как сообщает “Информатор“, 6 июня на некоторых станциях метро образовались длинные очереди.

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Одна из самых сложных ситуаций образовалась на станции "Вокзальная". В утренний час-пик здесь начали собираться очереди в кассу и на эскалаторы. Отмечается, что после отключения автоматов кассиры не успевают оперативно обслуживать поток пассажиров. Утренняя очередь на “Вокзальной“ начиналась еще с улицы, а внутри станции было сложно развернуться.

Как сообщалось 29 мая, в метро Киева отключили автоматы по продаже жетонов.

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Теги: жетоны, проезд, метро, Киев
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Комментариев (3)
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alex-yes    06.06.2019, 12:48
Оценка:  0
alex-yes
на вокзале по-жизни очереди были и будут.второй выход делать
Катилин    06.06.2019, 12:25
Оценка:  0
Катилин
Жлобы жлобам насрали. Даже в варварской Москве и то жетончики не отменили до сих пор. Эуропэйци засратые.
ConcorD    06.06.2019, 13:01
Оценка:  -1
ConcorD
Че ты воспалился чувак? Сзод6и епни сто грамм ,на тебе лица нет))
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