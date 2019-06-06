Киевское метро отказывается от жетонов: На станциях очереди и давка

Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или купить карточку на одну поездку.

Окончательное использование жетонов в киевском метро произойдет 30 октября 2019 года. Уже сейчас пассажиров приучают обходиться без них, отключая автоматы для продажи жетонов и продавая бесконтактные карты.

Как сообщает “Информатор“, 6 июня на некоторых станциях метро образовались длинные очереди.

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Одна из самых сложных ситуаций образовалась на станции "Вокзальная". В утренний час-пик здесь начали собираться очереди в кассу и на эскалаторы. Отмечается, что после отключения автоматов кассиры не успевают оперативно обслуживать поток пассажиров. Утренняя очередь на “Вокзальной“ начиналась еще с улицы, а внутри станции было сложно развернуться.

Как сообщалось 29 мая, в метро Киева отключили автоматы по продаже жетонов.