В столице “накрыли” сеть борделей

Организатору и диспетчеру объявили подозрение.

В Киеве разоблачили сеть домой разврата, которыми руководила 24-летняя киевлянка. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

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Во время досудебного следствия удалось установить, что 24-летняя организаторша сети борделей арендовала в Киеве несколько квартир. На нее работали около десяти девушек, которые предоставляли услуги сексуального характера.

Во время обысков полицейские изъяли деньги, мобильные телефоны, с которых осуществлялись звонки клиентам, черновые записи и контрацептивы.

В преступном сговоре принимала участие еще одна женщина, которая работала диспетчером. В ее обязанности входил прием звонков. Она направляла клиентов по разным адресам, где их уже ждали девушки.

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Проститутки получали от клиента более 50 долларов. Половину заработка они отдавали сутенерам. Организатору и диспетчеру грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, двое мужчин продавали одесситок в бордели Израиля. Подозреваемыми оказались двое мужчин 51 и 34 лет.