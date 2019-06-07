Возле Печерского суда в Киеве протест: центр в дыму, прогремели взрывы

Активисты Нацкорпуса вышли на митинг в поддержку Сергея Филимонова. Протестующие забросали здание Печерского суда дымовыми шашками и фаерами.

В Киеве на Софийской площади, возле здания Печерского суда проходит протест с участием активистов Национального корпуса в поддержку Сергея Филимонова.

Об этом сообщает Информатор.

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Известно, что Филимонов является главой Нацкорпцуса и выступает против незаконных застроек в Киеве.

Протестующие говорят, что у Филимонова и главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко была стычка во время борьбы с незаконными застройками. И из-за постоянных протестов Филимонова, с ним судятся уже несколько лет.

Также он не раз устраивал акции против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По этой причине с Сергеем судятся уже третий год. Заседания переносят по непонятным причинам, - говорят активисты.

По информации СМИ, заседание по делу Филимонова должно было состояться еще в сентябре 2018 года, однако его перенесли на 11:00 7 июня 2019 года.

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И по состоянию на 11:40, заседание еще не началось. Активисты думают, что его снова отсрочат.

Под зданием Печерского районного суда находятся десятки протестующих, а также сторонники главы Нацкорпуса. Как сообщили участники акции, они просто пришли поддержать товарища.

На митинге взрывали петарды, жгли файера и планируют это делать целый день.

Напомним, вчера члены ОУН устроили акцию у имения экс-президента Петра Порошенко, которое находится в селе Козин Киевской области.