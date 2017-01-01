В Киеве задержали мужчину с гранатой
Полиция задержала мужчину с гранатой в Днепровском районе Киева. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба полиции Киева.
"Взрывоопасный предмет у злоумышленника изъяли в сумке. Начато уголовное производство", - говорится в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска и участковые Днепровского управления полиции на улице Марганецкой заметили подозрительного мужчину.
При проверке документов и сумки полицейские нашли гранату РГД-5 с запалом. На место сразу же вызвали следственно-оперативную группу и команду взрывотехников.
Полиция задержала правонарушителя. Задержанный оказался уроженцем Черкасской области, 1977 года рождения. Его уже судили за грабеж и хранение наркотических средств.
Начато уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Ранее неизвестный привязал гранату к воротам жилого дома экс-бойца спецподразделения Беркут.
В Павлограде мужчина достал гранату в кафе и угрожал взорвать ее, если заведение закроют.
Также сообщалось, что на Донбассе женщина открыла бизнес по продаже гранат и сбывала боеприпасы по 300 гривен за штуку.
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