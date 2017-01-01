В столичной полиции отрицают захват кинотеатра Киев

Городская власть проводит инвентаризацию и обследование здания во избежание незаконных уничтожений.

В кинотеатре Киев проводится инвентаризация под наблюдением муниципальной стражи. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Киева.

"Сейчас там идет инвентаризация под наблюдением муниципальной стражи", - отметили в пресс-службе.

Там также напомнили, что об этом событии КГГА на своем сайте уже размещала информацию.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди в военной форме пришли в помещение кинотеатра. Директор ООО Культурный центр Кинотеатр Киев Вилия Бондаренко заявила СМИ, что в здании кинотеатра происходит рейдерский захват. По ее словам, здание кинотеатра захватили "титушки" и представители коммунального предприятия Киевкинофильм, которые требуют освободить помещение для нового арендатора. Директор утверждала, что они выгоняют посетителей, сотрудников кинотеатра и толкнули бухгалтера.

В свою очередь в КГГА сообщили, что в кинотеатре Киев Департаментом коммунальной собственности Киева и балансодержателем кинотеатра - коммунальным предприятием Киевкинофильм начата инвентаризация и обследование здания во избежание незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины города Киева.

Напомним, 22 мая полиция пресекла рейдерский захват гостиницы в Подольском районе. Его пыталась захватить группа рейдеров из 40 человек. Десять человек удалось задержать.

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