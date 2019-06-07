В Киеве ограничат движение транспорта на День франкофонии

Запрет на передвижение всех видов транспорта в Киеве введут с 19:00 8 июня до 23:59 9 июня.

Движение транспорта ограничат на День франкофонии Bigmir.net

Центр Киева перекроют на День франкофонии. Об этом 7 июня информируют в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Запрет на передвижение будет введен для всех видов транспорта с 19:00 8 июня до 23:59 9 июня на улице Костельной - от пересечения с улицой Михайловской до пересечения с улицей Трехсвятительской.

Также частично ограничат движение с 7 по 10 июня в связи с ремонтными работами на Одесской площади.

До 06:00 12 июня в Киеве ремонтируют проезжую часть на мосту через реку Десенка, поэтому движение транспорта также будет частично ограничено.

8 июня в Киеве Всеукраинский день семьи и Международный день защиты детей, в связи с чем частично ограничат движение транспорта.

Ранее в столичной администрации приняли решение запретить въезд в Киев тяжеловесного транспорта из-за высокой температуры воздуха.

Также стало известно, какие выходные в июне ожидают украинцев.

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