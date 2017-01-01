В Киеве трое "клофелинщиков" под видом таксистов нагло грабили людей

Правоохранители установили не менее 18 случаев таких ограблений.

В Киеве задержали трое “клофелинщиков“ под видом таксистов грабили людей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Установлено, что трое мужчин использовали автомобиль под видом такси, на котором передвигались по городу и искали жертв в состоянии алкогольного опьянения. Далее злоумышленники знакомились с ними и предлагали выпить, незаметно подсыпая в напитки сильнодействующие препараты.

От таких препаратов жертвы теряли сознание. В это время преступники забирали все телефоны и ценные вещи. Более того, по возможности мужчины еще и грабили жилье своих жертв.

Правоохранители установили не менее 18 случаев разбойных нападений.

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Злоумышленников задержали и вручили им подозрения в совершении преступлений по ч. 4 ст. 187 УКУ.

Сейчас злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские задержали преступную группу, состоящую из 6 женщин и 1 мужчины. Основным оружием банды был клофелин, которым злоумышленники усыпляли жертв, а затем грабили.